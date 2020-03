Britische Royals Prinz Charles positiv auf Coronavirus getestet

Mehrere Mitglieder der Königsfamilie hatten sich zuletzt am 9. März beim Commonwealth-Tag getroffen. Sie nahmen an einem Gottesdienst mit Vertretern aus zahlreichen Commonwealth-Ländern teil. Neben der Queen und Charles waren unter anderem Harry und Meghan, William und Kate sowie der jüngste Sohn der Queen, Prinz Edward, dabei. Charles hatte dort mehrere Gäste persönlich begrüßt.

Charles und Camilla hatten noch vor wenigen Wochen über das Coronavirus gescherzt. "Ich bin in Selbstisolation", sagte die Herzogin, als sie bei einem Besuch des Londoner Verkehrsmuseums Anfang März einen Ein-Personen-Bunker betrat.

Prinz William scherzte unterdessen bei einer Irlandreise mit seiner Frau Kate (38) vor wenigen Wochen, er trage wahrscheinlich mit seinem Besuch zur Verbreitung des Virus bei. Den Mitarbeiter eines Rettungsdienstes fragte er, ob die Epidemie in den Medien nicht "ein bisschen gehypt" sei.

Nicht nur die Sorge um die Gesundheit der Königsfamilie belastet die Königin, die im kommenden Monat 94 Jahre alt wird. Auch die Verwicklung ihres zweiten Sohns Andrew (60) in den Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein und der Rückzug von Enkel Harry und Herzogin Meghan machten der Monarchin zu schaffen.

Das Paar zieht sich von seinen royalen Pflichten zurück und will "finanziell unabhängig" werden. Von April an verzichten sie auf die Anrede "Königliche Hoheit" und nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr für die Royals wahr. Auch die Marke "Sussex Royal", die Harry und Meghan seit ihrer Hochzeit verwendet haben, soll verschwinden. Die Queen will in einem Jahr überprüfen lassen, ob alles in geordneten Bahnen verläuft.