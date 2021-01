Britische Royals Herzogin Camilla will Lese-Fans in aller Welt verbinden

London - Die britische Herzogin Camilla will mit einem neuen Projekt Literatur-Fans in aller Welt verbinden. Am 15. Januar soll Camillas "Reading Room" (deutsch: "Lesezimmer") als Instagram-Kanal online gehen, wie die Herzogin von Cornwall, selbst begeisterte Leserin, am Neujahrstag mit einem Foto ankündigte, auf dem sie neben einem hohen Bücherstapel zu sehen ist.