Britische Royals Lilibet als Friedensangebot von Harry und Meghan?

Doch nun wittern britische Medien Besserung: Der Name Lilibet - nach dem Spitznamen von Königin Elizabeth II. (95) - für ihre neugeborene Tochter könne als Friedensangebot von Harry und Meghan an den Palast gesehen werden, kommentierte der "Mirror" am Montag. Das Paar hatte in seiner Geburtsankündigung deutlich gemacht, dass die Queen beim Namen Patin gestanden habe: "Lili wurde nach ihrer Urgroßmutter, Ihrer Majestät, der Queen, benannt, deren Spitzname in der Familie Lilibet ist."