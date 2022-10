Britische Monarchie König Charles übernimmt Ehrentitel von Harry

Der neue Monarch hatte während seiner Militärausbildung in den 1970er Jahren in der Marine gedient. "Ich bin außerordentlich stolz darauf, in die Fußstapfen so vieler Mitglieder meiner Familie zu treten, die in den vergangenen dreieinhalb Jahrhunderten diese Rolle mit tiefer Bewunderung ausübten", ließ Charles weiter mitteilen.