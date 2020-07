Britische Corona-Forscher warnen Hirnschäden auch bei milden Verläufen möglich

Das Zentralnervensystem ist betroffen

Die „Akut disseminierte Enzephalomyelitis“ (Adem), wie Forscher die akute entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems nennen, seien im Zuge der ersten Corona-Welle in Großbritannien angestiegen. Das Institut für Neurologie am University College in London (UCL) habe vor der Pandemie einen Fall pro Monat gemessen, hinterher seien es drei bis vier gewesen. Eine 59-Jährige starb an der Komplikation.