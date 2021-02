brillen-fink in Oberstenfeld Mit der richtigen Brille besser arbeiten im Home Office

Trockene und gereizte Augen, Kopfschmerzen, die Buchstaben verschwimmen beim Sehen: Viele Menschen, die am Bildschirm arbeiten, kennen diese Beschwerden. Computer-Monitore, Tablets, Smartphones und LED-Leuchten strahlen kurzwelliges blaues Licht ab. Es ist für unsere Augen unsichtbar, kann aber zu Augenschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche führen. Die erschwerten Bedingungen im Home Office wie nicht-ergonomische Arbeitsplätze oder falsche Beleuchtung können solche Symptome verstärken. Hilfe versprechen spezielle Brillen: „Brillengläser mit Blaulicht-Filter reflektieren Teile des blauen Lichtes, es gelangt also nicht in die Augen“, erklärt Augenoptikerin Stephanie Bangert von brillen-fink in Oberstenfeld. Das Optik-Fachgeschäft verkauft Brillengläser mit Blaulicht-Filter von verschiedenen Marken wie Zeiss und dem Zeiss-Tochterunternehmen Synchrony. „Wir führen spezielle Bildschirmarbeitsplatz-Brillen, können aber auch jedes andere neue Brillenglas mit einem Blaulichtfilter anbieten“, sagt die Expertin.