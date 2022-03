Immer mehr Menschen leiden an einer Augenerkrankung, meist aufgrund einer Erkrankung der Netzhaut. Oft können solche Beeinträchtigungen der Sehleistungen nicht mehr ausreichend mit einer Brille korrigiert werden. Der Bedarf an vergrößernden Sehhilfen ist dementsprechend groß: Lupen unterstützen, ob als Linse oder elektronisch. Zudem gibt es Vorlesegeräte oder spezielle Lesegeräte für den Bildschirm. „So können selbst Menschen mit starker Sehbehinderung wieder mit Freude am Alltags- und Berufsleben teilnehmen“, sagt Optiker Wolfgang Fink. „Gerade in einer stärker digitalisierten Welt mit immer mehr visuellen Reizen ist das ganz entscheidend für den barrierefreien Zugang zu Informationen, wenn eben auch mit solchen Hilfsmitteln.“