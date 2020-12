Start-up Mit flüssiger Luft die Energiewende schaffen

München - Justin Scholz macht sich noch schnell ein paar Notizen. „Ich habe gerade mit einem Investor gesprochen“, entschuldigt sich der 28-jährige Wirtschaftsingenieur. Er möchte eine Idee an den Mann bringen, die ambitioniert klingt. „Wir wollen die Energiewende global zum Selbstläufer machen, und dazu brauchen wir etwas, das es überall gibt“, sagt der gebürtige Münchner. Das ist Luft. Die in flüssiger Form als Energiespeicher zu nutzen hat sich das gerade von Scholz und drei Mitstreitern gegründete Start-up Phelas aus Gilching bei München zur Aufgabe gemacht. Der Gründer versucht anschaulich zu erklären, wie viel Energie in flüssiger Luft gespeichert werden kann. „Aus einem Liter Flüssigluft werden 727 Liter gasförmige Luft.“ Auch Laien verstehen sofort, dass bei dieser Umwandlung enorme Druckunterschiede auftreten und Energien frei werden, die zur Stromabgabe taugen. Dazu kommen weitere, unmittelbar einleuchtende Vorteile. Wird zum Beispiel etwas undicht, entweicht nur Luft und kein Gift. „Luft kann nicht wie eine Lithium-Ionen-Batterie brennen“, erklärt Scholz weiter. Die Speichersysteme, die Phelas plant, hätten eine Systemhaltbarkeit von mindestens 15 Jahren. Das soll heißen, dass sie anders als herkömmliche Batterien über diesen Zeitraum nicht in ihrer Speicherfähigkeit nachlassen, also weit länger haltbar sind.