Brigitte Bardot Ex-Schauspielerin wegen rassistischer Beleidigung verurteilt

Die militante Tierschützerin hatte die Einwohner der Insel als „degenerierte Bevölkerung mit barbarischen Traditionen“ bezeichnet. Die dort lebenden Menschen seien „Eingeborene, die die Gene der Wilden bewahrt haben“, schrieb sie in einem Brief an den Präfekten im März 2019, mit dem sie gegen angebliche Tierquälerei auf La Réunion protestieren wollte. Ihr Pressesprecher Bruno Jacquelin hatte den Brief anschließend an mehrere Medien geschickt, auch an die Nachrichtenagentur AFP.