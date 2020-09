Briefwechsel Nordkorea entschuldigt sich für getöteten Südkoreaner

Kims Entschuldigung wurde nach Angaben Seouls in einem Brief der Vereinten Frontabteilung der in Nordkorea herrschenden Arbeiterpartei vermittelt. Die Frontabteilung habe darin Pjöngjangs Version des Hergangs der Ereignisse beschrieben. Die Führung sei zu dem Schluss gekommen, dass dieser "schändliche Zwischenfall" niemals hätte passieren dürfen, hieß es in dem Schreiben. Es war zugleich die erste offizielle Reaktion auf den Vorfall vom Dienstag.