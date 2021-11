Wer einen Brief verschicken will, muss ab 1. Januar tiefer in die Tasche greifen. Denn nach fast drei Jahren erhöht die Deutsche Post zum Jahreswechsel das Porto. Der Grund: höhere Lohn- und Transportkosten und die stark gestiegene Inflationsrate, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens mit Sitz in Bonn.