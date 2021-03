Ostern 100.000 Kinder schrieben an den Osterhasen in Ostereistedt

"Wir haben viele Briefe gelesen, in denen die Kinder ihre Sorgen um die Zukunft zum Ausdruck gebracht haben. Denen konnten wir neue Hoffnung geben", sagte Doris Kröger. Die 61-Jährige leitet die Osterpostfiliale in dem niedersächsischen Dörfchen im Landkreis Rotenburg. Dem Osterhasen hat die Post diese Adresse gegeben: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt.