Brief des Vorstandschefs des VfB Stuttgart So attackierte Thomas Hitzlsperger Claus Vogt vor einem Jahr

Hitzlsperger wirft Präsident Vogt vor, er besitze keine Strategie

„Claus Vogt ist mit Zielen und Vorstellungen angetreten, die uns allen wichtig sind. Ein Jahr später ist so gut wie nichts davon umgesetzt. Seien es neue Formen des Fandialogs, die Weiterentwicklung des Breitensportangebotes, das Mittelstandsbündnis, der Expertenrat oder die Frage, wie wir den VfB Stuttgart über sein Kerngeschäft Bundesliga-Fußball hinaus gesellschaftlich positionieren und verankern wollen: Bei keinem dieser Themen, bei denen der Präsident die Führung übernommen hat, gibt es erkennbare Fortschritte. Es tut mir leid, aber das lässt sich nicht auf die Corona-Pandemie schieben. Es war zu keiner Zeit eine Strategie oder Vorgehensweise erkennbar, wie wir gemeinsam den VfB voranbringen wollen, vor allem: Was der Beitrag des Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden sein soll. In der Gremienarbeit verliert er sich in Details, er führt nicht, er informiert zu wenig, er fällt selten Entscheidungen, er pflegt keinen offenen Austausch und keinerlei Streitkultur.“

Hitzlsperger sieht seine Kandidatur als Ausweg aus einer gefährlichen Situation

„Jetzt steht die Wahl des Präsidenten an. Und damit die Entscheidung darüber, ob wir in den kommenden Jahren in dieser Konstellation weitermachen können. Meine Antwort ist eindeutig: Nein. Das bedeutet für mich: Ich kann mich mit meiner Geschichte, meiner Leidenschaft, meiner Verantwortung und in meiner Position jetzt nicht wegducken. Unsere Ämter für den VfB sind kein Selbstzweck. Meine Verpflichtung sehe ich darin, unseren Club in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Damit meine ich, was ich Euch vor einem Jahr in der Schleyerhalle genannt habe: nachhaltigen Erfolg. Unser Erfolg darf keine Momentaufnahme sein. Ungeschminkt: Wir sind auf dem Weg, kaputtzumachen, was wir in den letzten zwölf Monaten erreicht haben! Meine Kandidatur soll ein Ausweg aus dieser Lage sein.“

Hitzlsperger will die angebliche Lähmung des Clubs überwinden

„Ihr kennt mich inzwischen hoffentlich gut genug. Ihr wisst: Ich bin der Letzte, der beim VfB Selbstzufriedenheit und Bequemlichkeit retten und Veränderung unterbinden will. Die AG wird unter meiner Führung derzeit bewusst umstrukturiert. Wir wollen in der Geschäftsstelle eine Aufbruchsstimmung erzeugen und diese aufrechterhalten. In den vergangenen Monaten sind innerhalb des VfB jedoch nicht Gräben zugeschüttet, sondern neue Gräben aufgerissen worden. Unabhängig von unserem derzeitigen sportlichen Erfolg: Dieser Streit lähmt. Diese Lähmung ist gefährlich, gerade in der Krise, in der wir durch Corona stecken. Mit „Wir“ meine ich nicht nur den VfB und den Fußball, ich meine auch unsere Gesellschaft, den gesamten Sport, die Kultur, und viele andere Branchen, die davon leben, dass sich Menschen begegnen. In dieser Situation sollte der Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V. eine Hilfe sein, ein Vorbild, einfach: Der eine Mann mehr!“

Hitzlsperger will den angeblichen Totalschaden beim VfB abwenden

„Ich weiß, welche Risiken mit meinem Schritt verbunden sind. Eine Auseinandersetzung wie diese ist hart und kann dem Image des VfB einen Kratzer zufügen. Einige werden sagen: Typisch VfB, kaum läuft es mal, fallen sie übereinander her. Aber ein Kratzer ist besser als ein Totalschaden. Ein Fußballverein hat keinen Erfolg, wenn seine Funktionäre unterschiedliche Vorstellungen über die Zusammenarbeit und Probleme einfach weglächeln. Für diese Form der Gemütlichkeit bin ich der Falsche. Verantwortung zu übernehmen bedeutet, mit Mut und Tatkraft Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie unbequem sind und man dafür ins Risiko gehen muss. Für den VfB gehe ich jetzt ins Risiko. Weil es sein muss. In meinem Leben und in meiner Karriere gab es Siege und Niederlagen. Aber Wegducken war und ist keine Option.“