Brexit-Streit Zurück zu alten Schlachten

Dass Boris Johnson dennoch auf Kollisionskurs gegangen ist, hat freilich wenig zu tun mit nordirischem Friedenserhalt oder der Verteidigung nationaler Interessen. Es hat mehr zu tun damit, dass Johnsons Position in der eigenen Partei und in der englischen Wählerschaft bedrohlich am Wackeln ist. Mit seiner Provokation der EU sucht der Tory-Chef jetzt noch einmal alte Brexit-Schlachten neu zu inszenieren, die ihm schon einmal so nützlich waren – egal, was das sein Land und den Rest der Welt kostet. Zu einem Zeitpunkt, da mehr denn je europäische Solidarität nötig wäre, schafft Großbritannien bewusst Distanz zu seinen Nachbarn, zeigt kein Interesse an Verständigung.

Die EU bringt das in eine schwierige Situation. Für Boris Johnson mag das Ganze am Ende bloß eine ruppige Verhandlungstaktik sein, mit der der Brite sich Brüssel gefügig zu machen hofft. Vielleicht wird das Gesetz, wegen Widerstands in Westminster, auch überhaupt nie verabschiedet oder nie angewendet. Aber allein schon die Absichtserklärung ist ein folgenschwerer und gänzlich unnötiger Affront.