Brexit Schottland schafft Stipendium für Studierende aus der EU

Das mit 2,25 Millionen Pfund (rund 2,62 Mio Euro) geförderte Programm soll Hunderte Studierende aus der Europäischen Union von diesem Herbst an finanziell dabei unterstützen, an schottischen Hochschulen zu studieren. In diesem Jahr hatten sich 41 Prozent weniger EU-Anwärter an schottischen Unis beworben als noch im Vorjahr. Im britischen Gesamtschnitt war der Rückgang den Zahlen der zentralen Vergabestelle UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) zufolge sogar noch größer.