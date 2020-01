Brexit Siebenmal britische Kultur, die wir behalten wollen

Stuttgart - In einer perfekten Welt hieße Großbritanniens Chef nicht Boris Johnson, sondern Hugh Grant. So wie in der Filmkomödie „Tatsächlich . . . Liebe“, in der Grant in der Rolle des Premierministers in einer beherzten Rede England als Kulturnation preist: „Wir mögen ein kleines Land sein, aber wir sind auch ein großartiges! Das Land, das Shakespeare, Churchill, die Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckhams rechten Fuß und – ja, genau! – David Beckhams linken Fuß hervorgebracht hat.“