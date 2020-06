Brennstoffzelle Daimler gründet Lkw-Tochter

Die Lkw-Hersteller Daimler und Volvo haben im April angekündigt, dass sie ihre Kräfte bei der Entwicklung und Vermarktung des Brennstoffzellenantriebs für schwere Nutzfahrzeuge, aber auch für stationäre Anwendungen bündeln wollen. Dazu soll bis Jahresende ein Gemeinschaftsunternehmen an den Start gehen, in das die jetzt gegründete Tochter übergehen soll. Der Sitz des neuen Unternehmens mit rund 250 Mitarbeitern soll in Nabern bei Kirchheim/Teck sein, wo Daimler seit Langem an der klimafreundlichen Technik arbeitet. In der Brennstoffzelle wird aus Wasserstoff und Sauerstoff elektrischer Strom gewonnen.