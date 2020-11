Brennholzversteigerungen fallen aus Im Wald wäre das Gedränge zu dicht

In vielen anderen Städten und Gemeinden ist man noch nicht so weit – und will erst mal die weitere Corona-Entwicklung abwarten. „Wir werden dann rechtzeitig vor der Versteigerung eine Entscheidung treffen“, teilt der Erdmannhäuser

Kämmerer Eberhard Immel mit. Seine Murrer

Kollegin Christina Gaus setzt auf den fachlichen Rat des Revierförsters: „Wir sind noch in der Abstimmung mit Jürgen Weis nach Alternativen.“ Ähnlich äußerte sich der Steinheimer

Bürgermeister Thomas Winterhalter. Er warte auch das Infektionsgeschehen ab. Bis zur geplanten Versteigerung Ende Januar bleibe noch Zeit. Die Stadt Marbach

strebt wie gehabt den Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr an, informiert die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik, wolle die Vergabevariante aber noch klären.