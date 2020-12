Brennholzverkauf im Landkreis Ludwigsburg Landratsamt bietet eine praktische Übersicht

Brennholz wird nachhaltig und regional in den Wäldern im Landkreis Ludwigsburg unter Beachtung hoher Standards in der Waldwirtschaft produziert. Bei der Verbrennung von Holz offenbaren sich noch weitere Vorzüge: Es wird nur so viel Kohlendioxid abgegeben, wie zuvor gebunden wurde, die Verbrennung von Holz ist also klimaneutral. Ein Festmeter Holz hat in etwa den gleichen Brennwert wie 280 Liter Heizöl - mit der Verbrennung eines Festmeters Holz kann unsere Umwelt so um 0,8 Tonnen zusätzliches Kohlendioxid entlastet werden. Durch die regionale Verfügbarkeit werden zudem lange Transportwege vermieden. Damit all diese Vorteile voll ausgenutzt werden können, muss das Brennholz in erster Linie sachgerecht und lange genug gelagert werden. Hierbei gilt es folgende einfache Grundlagen zu beachten: Nadelholz sollte mindestens ein Jahr lang trocknen, Laubholz zwei Jahre. Je kleiner das Holz vor der Lagerung aufgespalten und gesägt wird, desto besser. Daher ist es empfehlenswert, das Brennholz gleich in gebrauchsfertige Stücke aufzuarbeiten und dann luftig, aber abgedeckt zu lagern.