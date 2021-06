Bremsenstich Wie man ihn erkennt und was hilft

Stuttgart - Sie sehen aus wie harmlose Fliegen, ihre Stiche sind aber sehr schmerzhaft: Bremsen. Vor allem im Sommer sind die blutsaugenden Insekten aktiv, häufig bei schwül-warmem Wetter. Bremsen halten sich meist an Wiesen oder Gewässern sowie in der Nähe von Nutztieren wie Pferden auf. Der Geruch von menschlichem Schweiß lockt die Insekten besonders an. Dabei sind hauptsächlich die weiblichen Bremsen auf Blut aus – die Männchen ernähren sich von Nektar.