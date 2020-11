Breitbandausbau an Schulen Geld für schnelleres Internet an Schulen

Sondersituation in Pleidelsheim

Pleidelsheim erhält 160 000 Euro für den Breitbandausbau vom Land und damit deutlich mehr als viele andere Kommunen. „Wir müssen allerdings auch mehr Geld in die Hand nehmen“, betont Rathauschef Ralf Trettner. Angedockt ans Glasfasernetz wird nun zwar auch die örtliche Friedensschule. Darüber hinaus werde der Breitbandausbau aber an rund 50 bis 70 Gebäuden drumherum erfolgen, erklärt Trettner. Diese Besonderheit erklärt er damit, dass Pleidelsheim nicht wie die anderen Gemeinden über das Schul-Breitband-Förderungs-Programm bedient werde, sondern über eine andere Schiene: Den Umstand, dass man als weißer Fleck in puncto schnelle Internetversorgung eingestuft wurde. Wobei das eher eine theoretische Bestandsaufnahme sei. Praktisch könne man mit bis zu 100 Mbit in Pleidelsheim durchs Netz surfen. Zudem habe man vorsorglich in den Abwasserkanälen Glasfaserleitungen verlegen lassen. Der flächendeckende Anschluss über die Gigabit-Offensive der Region werde aber erst in einigen Jahren möglich sein. Die Gemeinde habe schon selbst in eine bessere Internet-Infrastruktur im Ort investiert. Und die Gebiete, in denen das passiert ist, seien für Wettbewerber wie die Telekom für einige Jahre tabu. Im Gewerbegebiet würden aber schon 2021 Glasfaseranschlüsse bis in die Gebäude hinein verlegt.