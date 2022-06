„Break My Soul“ Beyoncé veröffentlicht neue Single

Die US-Sängerin Beyoncé (40) hat die erste Single ihres neuen Albums „Renaissance“ veröffentlicht. Der Song „Break My Soul“ erschien am Montagabend (Ortszeit) zunächst beim Streaminganbieter Tidal und kurz darauf auf den anderen Streamingplattformen. Auf YouTube veröffentlichte Beyoncé zudem ein Lyric-Video mit dem Songtext. Der Titel „6. Break My Soul“, der am Anfang des Videos zu sehen ist, deutet darauf hin, dass es sich um das sechste Lied des Albums handelt.