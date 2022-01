Brauchtum Millionen Menschen nehmen rituelles Eisbad

Mit Geschrei ins eisige Nass

Bei Temperaturen von bis zu minus zehn Grad gab es allein in Europas größter Metropole Moskau mehr als 30 Badestellen. An einem See im Westen der Hauptstadt bildeten sich am Vormittag bei Sonnenschein sogar Warteschlangen vor einem ins Eis geschlagenen Loch. Einige sprangen mit Geschrei ins eisige Nass, tauchten dreimal unter, bekreuzigten sich und beteten für sich und ihre Nächsten.