Brauchtum Kein Corona und ein Glitzertattoo: Wünsche an das Christkind

Bereits 9000 Briefe waren bei der Eröffnung am Freitag in Engelskirchen eingegangen. Im vergangenen Jahr kamen hier etwa 150.000 Wunschzettel aus 40 verschiedenen Ländern an. Jedes Kind, das den Brief bis zum 20. Dezember schickt, erhält eine Antwort. Dafür arbeiten 17 Helfer und Helferinnen in dem Büro.