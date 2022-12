Brauchtum Der Nikolaus zu alt und männlich? Es gibt eine Alternative!

Konkurrenz bei der Lieferung von Süßigkeiten

Der unbekanntere Seitenstrang der Geschichte ist, dass Barbara in der Tradition zeitweise einmal im Jahr Süßes vorbeibrachte - wie der Nikolaus. "Traditionell sind die Gabenbringer ja Nikolaus, Weihnachtsmann und Christkind. Aber in manchen Orten kam eben auch noch die Barbara hinzu", sagt Lisa Maubach vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn. Vor allem in Köln, Bonn und am Niederrhein sei dies so gewesen.