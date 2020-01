Brandursache weiter Unklar Silvester-Brand: Ermittlungen laufen noch

Oberstenfeld - Auch einige Tage nach dem Brand in Oberstenfeld ist noch nicht endgültig geklärt, weshalb das Feuer an einem Haus im Wartbergweg ausgebrochen war. Derzeit laufen die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung, informiert der Ludwigsburger Polizeisprecher Peter Widenhorn auf Anfrage dieser Zeitung. In der Silvesternacht war gegen etwa 2 Uhr ein Holzstapel in Brand geraten, der unter dem Schleppdach einer Garage auftürmt gewesen war. Die Flammen, die aus dem Stapel schlugen, gingen dabei auf die Garage über, die ebenfalls Feuer fing. Auch die Fassade des Hauses war dabei in Brand geraten, die Haustüre stand in Flammen, Rollläden waren geschmolzen und Fenster der Hitze wegen zu Bruch gegangen.