Brand in Kirchberg weiterhin ungeklärt Noch keine heiße Spur zum Feuerteufel

Dennoch leben nun weit weniger Frauen, Kinder und Männer als angedacht in den Räumlichkeiten im Kirchberger Industriegebiet. Geplant sei eigentlich gewesen, alleine in der Halle vom Start weg 34 Menschen Obdach zu bieten, konstatiert Martina Keck. Doch besagte Halle sei ja von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass letztlich lediglich das Verwaltungsgebäude mit den geringeren Kapazitäten genutzt werden konnte. Die 13 anderen Flüchtlinge, die eigentlich ebenfalls gleich Ende Oktober nach Kirchberg gebracht werden sollten, seien auf andere Unterkünfte verteilt worden. „Die Belegung des Ober- und Untergeschosses des ehemaligen Verwaltungsgebäudes sollte erst Ende November beziehungsweise Ende Dezember 2019 mit jeweils rund 20 weiteren Personen erfolgen. Diese Belegungen wurden ebenfalls in anderen Unterkünften realisiert“, erklärt Keck. Sprich: Statt rund 75 Betten für Asylbewerber, wie zunächst vorgesehen, gibt es in der Kalkwerkstraße als Konsequenz aus dem Brand aktuell nur um die 20 Plätze. Das soll aber noch nicht das letzte Wort sein. „Wir haben schon Interesse daran, das Gebäude im anfangs geplanten Umfang zu nutzen“, betont die Pressesprecherin des Rems-Murr-Kreises. Wann das genau der Fall sein wird, könne sie momentan aber nicht sagen. Das hänge davon ab, zu welchem Zeitpunkt die bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogenen Trakte nach der Sanierung wieder zur Verfügung stehen. Dann könne der Eigentümer auf den Landkreis zukommen und man die Belegung der restlichen Gebäudeteile in Angriff nehmen.