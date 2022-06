Brandenburg Waldbrand und Glutnester unter Kontrolle

In Brandenburg war am Donnerstag in Rheinsberg erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr standen etwa fünf Hektar Wald in Flammen. Die Polizei sprach von zwei bis drei Hektar. In Beelitz waren schon im Laufe des Tages einzelne Glutnester wieder aufgeflammt.