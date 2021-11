Brandenburg Mann trägt keine Maske und zerschlägt Scheibe in Supermarkt

Vetschau/Spreewald - Weil er auf seine fehlende Maske hingewiesen wurde, soll ein Mann in einem Supermarkt in Vetschau/Spreewald eine Glasscheibe zerschlagen haben. Außerdem habe er die Verkäuferinnen beleidigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwochabend hatte der 24-Jährige den Supermarkt ohne einen Mund- und Nasenschutz betreten. Als er darauf hingewiesen wurde, zerschlug er eine Plexiglasscheibe und beleidigte das Personal.