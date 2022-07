Brandenburg Kind findet Granate am See und nimmt sie mit nach Hause

"Seine Erziehungsberechtigten waren sich der Gefährlichkeit des Fundes sofort bewusst und nahmen umgehend Verbindung mit der Polizei auf", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die nicht sehr große, spezielle Granate legten sie nach dem Fund in der Nähe des Straussees bei Petershagen/Eggersdorf auf einem Parkplatz ab. Entschärfer der Bundespolizei sprengten die Munition in einem Waldgebiet in der Nähe.