Brandanschläge in Marbach Staatsanwältin sieht Mordmerkmal

Marbach - Bis zur letzten Minute hat der Mann geschwiegen, der in der Nacht zum 3. Oktober letzten Jahres erst seine Wohnung in der Niklastorstraße in der Marbacher Altstadt in Brand gesteckt haben, anschließend gegen die Türen der Stadtkirche und des Polizeireviers Molotowcocktails und schließlich noch eine Schnapsflasche nach einer Polizistin geworfen haben soll. Nachdem er diese Taten zu Beginn des Prozesses am Heilbronner Landgericht gestanden hatte, war ihm nichts mehr zu entlocken. Auch vom Recht des Angeklagten auf das letzte Wort machte er am Montag keinen Gebrauch. Nur einmal, als gefragt wurde, ob er auf den bei ihm in der Brandnacht aufgefundenen Teleskop-Schlagstock verzichte, brummte er: „Muss ich ja wohl.“ Äußerlich ungerührt hörte der 42-Jährige auch die Aussagen der beiden Gutachter, die vor den Plädoyers von Staatsanwältin und Verteidiger vorgetragen wurden.