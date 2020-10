Brand in Rielingshausen Asche entzündet Komposthaufen

Die Feuerwehr Marbach ist am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr zu einem Einsatz in die Alleenstraße in Rielingshausen ausgerückt. Dort war ein Brand gemeldet worden. Wie die 20 Einsatzkräfte vor Ort feststellten, hatte ein 45-Jähriger vermeintlich erkaltete Asche auf seinem Komposter entsorgt.