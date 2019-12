Brand in Prevorst Heizlüfter fängt Feuer

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hat in der Nacht auf Dienstag gegen 2.15 Uhr ein Heizlüfter in einem Wohnhaus im Stocksberger Weg in Prevorst Feuer gefangen. Dabei gerieten nach Angaben der Polizei auch Teile des Schlafzimmerinventars in Brand. Insgesamt 32 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehrabteilungen Prevorst und Oberstenfeld befanden sich mit fünf Fahrzeugen vor Ort.