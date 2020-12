Brand in New York Feuer zerstört historische Kirche

New York - Eine historische Kirche New Yorks ist von einem Großbrand zerstört worden. Die Middle Collegiate Church im East Village brannte aus, nachdem am Samstag gegen 5 Uhr (Ortszeit) Flammen von einem leerstehenden fünfstöckigen Nachbargebäude auf sie übergesprungen waren. „Wir sind erschüttert“ sagte Pastorin Jacqueline Lewis. „Wir sind ausgebrannt, so wie unser Haus ausgebrannt ist; unsere Herzen sind zerbrochen, so wie unsere Türen zerbrochen sind.“