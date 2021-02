Brand in den Obertorhöfen bei Kirchberg Etwa 30 Reifen sind bei Feuer zerknallt

Eine Nachbarin hatte am Sonntagabend Alarm geschlagen, nachdem sie die Flammen in der Stallung, die als Werkstatt genutzt wurde, gesehen hatte. Daraufhin löschten die Feuerwehren aus Kirchberg, Steinheim, Backnang und Fellbach das Feuer mit 70 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen. Die Zwingelhäuser Straße musste gesperrt werden. Letztlich entstand am Gebäude ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand.