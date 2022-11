Brand in Benningen Staatsanwalt: Lange Haft für versuchten Mord

Der Brand breitete sich rasch aus und überraschte 13 Mitbewohner mitten in der Nacht im Schlaf. Ein aufmerksamer junger Mann alarmierte die Feuerwehr und weckte die Nachbarn rechtzeitig auf, so dass niemand verletzt wurde. „Der Angeklagte hat den Tod der Menschen billigend in Kauf genommen“, sagte der Staatsanwalt in seinem Schlussvortrag und forderte für diesen versuchten Mord in 13 Fällen sowie die schwere Brandstiftung eine Haftstrafe von sechs Jahren und neun Monaten.