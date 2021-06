Brand in Benningen Mülltonne steht in Flammen

Benningen - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Samstag gegen 1.35 Uhr in der Marbacher Straße in Benningen eine Mülltonne in Brand. Die 1100 Liter fassende Tonne, in der sich überwiegend Papier und Kartonagen befanden, stand in Vollbrand und wurde durch Einsatzkräfte der hinzugezogenen Freiwilligen Feuerwehr Benningen am Neckar gelöscht.