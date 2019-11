Brand in Backnang Seniorin nach Brand in der Klinik

Brand in Backnang

Seniorin nach Feuer im Krankenhaus

In einem Wohnkomplex in Backnang hat es in der Nacht auf Donnerstag im Keller gebrannt. Eine 90-Jährige musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Einheiten sind aktuell in dem Gebäude nicht mehr bewohnbar.