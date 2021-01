Brand bei Siegelhausen Strafmaß im Wohnwagen-Fall auf Prüfstand

Der Bundesgerichtshof entschied nun aber, dass der besagte Paragraf dennoch in Betracht gezogen werden kann. Zwar gebe der Wortlaut das eigentlich nicht her. Dass der Verurteilte seine Freundin aber noch vor den Flammen und der wenig später folgenden Explosion in Sicherheit brachte, ist allerdings mit einer vergleichbaren Absicht zu erklären: tätiger Reue. Ein solcher Fall der rechtlichen Auslegung war bis zur Revision „noch nicht höchstrichterlich geklärt“, erläutert Lutz Hils. Das ist jetzt anders. Der Bundesgerichtshof hob die bislang verhängte Strafe auf und gab den Fall ans Landgericht zurück, wo nun noch einmal verhandelt wird.Der genannte Aspekt könnte sich dabei nachträglich strafmildernd auf das Urteil auswirken. Vor der neuen Verhandlung steht aber in jedem Fall fest, dass der Schuldspruch vom Juli 2019 rechtskräftig bleibt. An der besonders schweren Brandstiftung und der schweren Körperverletzung wird nicht gerüttelt – einzig das Strafmaß gegen den 67-Jährigen kann sich ändern. Zum Prozess in Heilbronn sind der Angeklagte, sein Verteidiger und ein Sachverständiger geladen. Der Angeklagte befindet sich laut Landgericht seit dem 6. November 2018 in Untersuchungshaft.