Branchentreff Leipziger Buchmesse wegen Coronavirus abgesagt

Vor allem für die unabhängigen Verlage gilt Leipzig mit seinem großen Lesefestival "Leipzig liest" als wichtiges Treffen, um Autoren beim Publikum bekannt zu machen. "Wir bedauern die Absage sehr, haben aber vollstes Verständnis dafür", sagt Karsten Dehler, Sprecher der Kurt-Wolff-Stiftung, die sich um die Förderung der kleineren Verlage bemüht. "Die Absage der Buchmesse bedeutet für die Verlage einen Einbruch der Sichtbarkeit. Gleichwohl ist die Entscheidung für die Absage der Leipziger Buchmesse richtig, da wir uns vor der Verbreitung des Virus schützen müssen."

Die Leipziger Messe ist am Dienstag noch nicht in der Lage, alle offenen Fragen zu beantworten. Das Ganze sei auch juristisches Neuland, heißt es. "Solch eine schwere Entscheidung mussten wir in den letzten sieben Jahrzehnten der Leipziger Buchmesse noch nie treffen", erklärt der Buchmesse-Direktor Oliver Zille.

Unklar ist zunächst auch, ob und wie der Preis der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr verliehen wird. Die Auszeichnung, einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland, wird normalerweise am Eröffnungstag vergeben. Er wird jährlich in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung ausgelobt und ist mit insgesamt 60 000 Euro dotiert. Buchmesse-Sprecherin Ruth Justen bittet um etwas Geduld: "Wir sind dabei, das alles zu klären."