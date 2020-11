«Branche erschüttert» Deutscher Filmpreis auf Herbst 2021 verschoben

In diesem Jahr waren die Lolas in einer TV-Sendung verliehen worden - die in Berlin geplante Gala fiel wegen der Ausbreitung des Coronavirus aus. Das Drama "Systemsprenger" gewann gleich acht Auszeichnungen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Wie die nächste Verleihung aussieht, ist noch unklar. Produzent Nico Hofmann übernimmt die künstlerische Gestaltung.