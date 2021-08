Brände Waldbrandkatastrophe in Russland weitet sich aus

VfB Stuttgart bei BFC Dynamo

So könnte die Startelf im DFB-Pokal aussehen

Mit erheblichen Personalproblemen tritt der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) im DFB-Pokal beim BFC Dynamo in Berlin an. Auf eine erfahrene Mannschaft kann Trainer Pellegrino Matarazzo dennoch zurückgreifen.