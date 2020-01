Bov Bjerg: „Serpentinen“ Schwäbisches Schleudertrauma

So wird der Leser bei dieser selbstmörderischen Serpentinentour back to the Roots immer wieder heftig hin und her geschleudert. Das liegt weniger an der schlechten Laune und dem ausgemachten Alkoholproblem des Mannes am Steuer als an seiner auf Effekt getrimmten Fahrweise. Kaum eine Pointe wird umfahren. Und was von der einen Seite wie eine düstere ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Horror der Herkunft erscheint, wirkt von der anderen Seite wie ein gefälliges Klischee. Das gilt für die zwangsneurotische Lehrbuch-Symptomatik des Protagonisten ebenso wie für die feinen Unterschiede, denen der Aufsteiger aus einfachen Verhältnissen in der intellektuellen Schickeria seiner Zunft ausgesetzt ist. Und es gilt für seine pauschale Nazi-Fixierung, so sehr er sie selbst ironisiert und gegenwärtige Entwicklungen ihn darin zu bestärken scheinen – eben deshalb müsste man genauer hinschauen.

Zu erkunden, ob Liebe die mörderische, selbstmörderische „Scheißwut der Väter“ besänftigen kann, ist das unausgesprochene Reiseziel dieser schwäbisch-berlinerischen Erlkönig-Passage. In welchem Zustand Vater und Sohn es erreichen, soll hier offen bleiben. Der Leser aber behält ob der vielen Serpentinen auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl in der Magengegend zurück.