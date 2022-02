Bottwartalbahn Standardwerk hat neue Erkenntnisse

Ein Zufall führt die Eisenbahnfans zusammen

„Das war eine glückliche Fügung, dass wir gemeinsame Sache machen konnten“, sagt der heutige Kreisarchivar Berner, der seinerzeit in der Betreuung der Kunden des Hauptstaatsarchivs in Stuttgart arbeitete und dem der Name Knupfer in der Nutzerliste aufgefallen war. „Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet“, erklärt Berner, der Kontakt zu Knupfer aufnahm. Fortan organisierte das Duo Vorträge, hält mit der Bürgeraktion Bottwartalbahn die Erinnerung an die Strecke hoch und wirbt für eine Wiederbelebung der Schienenverbindung von Marbach nach Heilbronn. Die Idee zu dem Buch entstand, als Besucher von Veranstaltungen wissen wollten, ob es zu dem Thema auch eine tiefer gehende schriftliche Darstellung gibt. Ein Mitarbeiter des Verlags, in dem das Werk nun herausgekommen ist, ermutigte das Duo ebenfalls, sich an die Arbeit zu machen. Und so sammelten die beiden eine Fülle von Informationen, sprachen mit Zeitzeugen, durchkämmten Archive, erhielten Material von privater Seite und trugen unzählige Fotos zusammen. Aus all dem entstand das Werk „Unvergessene Bottwartalbahn“. Darin geht das Duo unter anderem auf Anfang und Ende der Strecke ein, widmet den Bahnhöfen eigene Kapitel, unternimmt einen Exkurs zu den Gasthäusern an den Gleisen. Zudem haben sich Knupfer und Berner mit den Wagen und Loks beschäftigt, die einst zwischen Marbach und Heilbronn pendelten. „Man kann sagen, dass hier große Ingenieurskunst geleistet worden ist“, hebt Knupfer hervor.