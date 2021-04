Bottwartalbahn im Kleinformat Bewegende Geschichte auf 16 Quadratmetern

An diesen Gedanken der Erinnerungskultur knüpft auch die Bürgeraktion Bottwartalbahn an, die Wolfram Berner im Jahr 2016 mitbegründet hat. Diese hat sich zum Beispiel die Förderung von Bahn-Kleindenkmalen zum Ziel gesetzt wie etwa die Infotafel und der entsprechende Radsatz am Gleis 2 des Marbacher Bahnhofs.

Der Steinheimer Bahnhof im Rohbau

Weitaus mobiler und deshalb wohl publikumswirksamer ist da das zweite Standbein der Bürgeraktion – eben der Modellbau. „Die Modellbahn ist für uns nachgelebte Verkehrsgeschichte, die wir versuchen, wach zu halten“, sagt Wolfram Berner. Dass dies gelingt, so Berner, hätten die mehr als 600 Besucher eindrücklich bestätigt, die im Oktober 2019 die Modellbahnausstellung „Schienen im Schozachtal – 120 Jahre Bottwartalbahn nach Ilsfeld, Auenstein und Schozach“ besucht haben. Dabei sei ein großer Pluspunkt, dass die Modellbahn transportiert werden kann: „Wir können die Erinnerung an die Bottwartalbahn theoretisch von Hamburg bis München und darüber hinaus präsentieren“, schwärmt Berner weiter. Er erinnert sich, dass er im Jahr 2016 das Rohbaumodell des Bahnhofs Steinheim von Hans-Joachim Knupfer, Bürgeraktionskollege und Schienenverkehrsexperte, übernommen hatte und in seinem Keller weiterbaute. Knupfer werkelte seit etwa 1990 daran.

„Im Vorfeld der Ausstellung in Ilsfeld im Oktober 2019 hat Helmuth Etzler aus Heilbronn mit der weiteren Ausgestaltung begonnen“, so Berner. Etzler hat beispielsweise die Gebäude, die das Bahnhofsensemble bilden, nachgebaut, so etwa das Gasthaus „Ochsen“ und zwei Schuppen einer Holzhandlung. Zudem hat er die Laternen und Telegrafenmasten hinzugefügt und die Bahnschranken aus Fertigmodellen weiterentwickelt. Von seinem ehemaligen Schüler Hans-Jörg Schmedes hat der pensionierte Gymnasiallehrer den selbst gebauten Bahnhof Auenstein als Dauerleihgabe erhalten. Für das Ensemble bekamen die Tüftler obendrein den Bahnhof Oberstenfeld von Gabriel Oppolzer aus Eppingen.

Die Bahn fährt wie früher hin und her

Jeder der Bahnhöfe, so erläutert Etzler, ist zwei bis drei Meter lang und bekommt seinen Platz auf einer Seite des Quadrates, das rund vier auf vier Meter bemessen wird. In einer 90-Grad-Kurve wird die Bottwartalbahn somit von einem Bahnhof zum nächsten geleitet. An den beiden Enden wird ein Abstellbahnhof gesetzt. „So kann die Bahn hin- und herfahren wie früher auch“, sagt Etzler. Die Anordnung auf einem Quadrat, so der Modellbauer, sei deutlich praktikabler als die Strecke der Länge nach aufzubauen, sonst würde das Modell deutlich zu lang.

Schließlich soll es gut zu transportieren sein. Denn die Erbauer haben fest vor, ihr Werk im Bottwartal öffentlich zu zeigen, wenn die Ausstellung bei der „Schmalspur-Expo“ in Amstetten erfolgreich bestanden ist. Wo genau im Bottwartal die Eisenbahngeschichte ausgestellt werden soll, ist noch nicht klar. Wolfram Berner wird sich darum kümmern – ihm schwebt eines der ehemaligen Gebäude der Bottwartalbahn vor.

Impuls für eine Reaktivierung

Die Erbauer des Modells freuen sich schon auf die leuchtenden Augen der Modellbahnbesucher, die dann vielleicht in Erinnerungen schwelgen und an alte Zeiten – vielleicht an die eigene Kindheit – denken. Doch die Bürgeraktion Bottwartalbahn denkt nicht nur an die Vergangenheit. Wolfram Berner: „Mit der Erinnerung an die alte Schmalspurbahn im Modell wird natürlich auch der Impuls für eine mögliche zukünftige Bahn gegeben.“ Die Bürgeraktion könne mit der Modellbahn gut 50 Jahre nach Einstellung des Schmalspurverkehrs und mittlerweile 30 Jahre nach Einstellung des Restverkehrs nach Steinheim auf der Normalspur den Betrieb einer Bahn, die es früher einmal wirklich im Bottwartal gab, für jüngere Generationen im Modell wiederbeleben, resümiert der Historiker. Berner: „Allein die Dimensionen und die damit verbundene Leistungsfähigkeit dieser Bahn lässt sich im Modell sehr gut darstellen.“