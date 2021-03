Bottwartalbahn Hermann stärkt Befürwortern den Rücken

Denn auf Nachfrage vom Steinheimer Grünen-Stadtrat Rainer Breimaier erklärte Hermann, dass die Betriebskosten nicht die Kommunen zu tragen hätten. „Wir zahlen aus Regionalisierungsmitteln einen Zuschuss wie überall in der Region, solange das Angebot dem Landesstandard entspricht. Nur wenn es mehr Angebote gibt, als der Landesstandard vorsieht, muss die kommunale Ebene zuzahlen.“ Bei niedrigeren Fahrgastzahlen gebe es den Zuschuss nicht oder teilweise, bei hohen und sehr hohen komplett. Der Bottwartalbahn wird ein sehr hohes Potenzial bescheinigt.

Minister Hermann sagt Unterstützung zu

Wie man mit dem Projekt vorankommen kann, wollte Hans-Joachim Knupfer von der Bürgeraktion Bottwartalbahn wissen. Mit dem schlechten Ergebnis aus der bisherigen Machbarkeitsstudie sei unklar, ob man überhaupt den Einstieg in die standardisierte Bewertung schaffe. Dazu komme das Problem, dass keine Schienen mehr liegen und kein Bahnrecht mehr gelte. Die Reaktivierung gestalte sich deshalb schwieriger als anderswo, so seine Feststellung. Hermann bestärkte ihn aber: „Auf anderen Strecken gibt es Gleise, dafür aber kein oder nicht so viel Potenzial.“ Der Verkehrsminister unterbreitete im selben Atemzug den Initiativen vor Ort das Angebot zu helfen. „Das Wissen der Nahverkehrsgesellschaft und des Verkehrsministeriums müssen wir nutzen. Die bearbeiten bereits das ein oder andere Reaktivierungsprojekt. Den Kontakt dorthin bitte weiterhin suchen“, appellierte der Minister. Gespräche mit dem Ministerium hat es auch bereits gegeben.

Erleichterung bei der Umsetzung erhoffen sich die Befürworter, so Knupfer, indem das Projekt als Straßenbahn statt Eisenbahn eingeordnet wird. Dadurch würden die laut Hermann „extrem hohen“ Standards für eine Umsetzung gesenkt. Hermann sieht dies als den richtigen Weg an. „Die Bottwartalbahn soll ja auch ein Teil der Stadtbahn Heilbronn werden und nicht irgendeine Bahn im Land.“ Die Züge wären nicht so schwer, und etwa auch die Frage der Bahnübergänge sei eine andere.