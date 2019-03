Bottwartal Torhüter-Karussell dreht sich auf Hochtouren

Wie genau aber die Zuteilung der Keeper bei der künftigen HABO SG

– dem Zusammenschluss aus TV Großbottwar und HG Steinheim-Kleinbottwar – aussehen wird, das muss in letzter Konsequenz Jürgen Buck entscheiden. Er wird im Sommer das Traineramt beim jetzigen Landesligisten TV Großbottwar

und damit der künftigen ersten Mannschaft der HABO übernehmen. „Quantitativ werden wir sicher kein Problem bekommen“, sagt er. Und auch qualitativ hat er „keine Bauchschmerzen“. So traut er Max Wien und Adrian Zügel, die derzeit beide in der A-Jugend-Bundesliga der HABO spielen, den Sprung in die Landesliga durchaus zu, Wien spielt hier ja bereits in dieser Saison eine gute Rolle. Eric Benke, der dritte Keeper der derzeitigen A-Jugend, kann dort noch ein Jahr spielen und wird sein Aktiven-Spielrecht für seinen Heimantverein TSV Asperg wahrnehmen. „Aber auch Markus Faigle will weiter Gas geben“, nennt Jürgen Buck eine weitere Option für die künftige erste Mann-schaft der HABO. Gespräche würden ebenso mit Philipp Rupprecht geführt, der kurz nach Beginn der laufenden Saison zum TVG kam, nachdem sich Tarek Rizk gleich beim ersten Spiel das Kreuzband gerissen hatte. „Bei Rupprecht gibt es unter anderem auch berufliche Dinge zu klären. Bei Rizk ist es halt so, dass es nach einem Kreuzbandriss erfahrungsgemäß zehn bis zwölf Monate dauert, bis man wieder voll einsatzfähig ist. Daher ist es fraglich, ob wir mit ihm planen können“, erklärt Jürgen Buck. In Sachen Keeper für die künftigen HABO-Teams besteht also noch einiges an Gesprächs- und Klärungsbedarf.