Bottwartal Tierfreunde im Einsatz füreinander

Bottwartal - Ein abgemagerter kleiner Igel läuft im Winter durch den Garten. Ein Gnadenhof sucht dringend nach Handwerksmaterial für einen Schuppen und ein ganzer Wellensittich-Schwarm braucht eine neue Bleibe. „Wir sind schon Mädchen für alles“, stellt Sophia Alekidou fest, was Lisa Jahke, Susanne Schröter und Marion Fleischmann wohl nur bestätigen können. Gemeinsam bilden die Frauen den „harten Kern“ der Gruppe „Hilfe für Tiere und Tierhalter – Kreis Ludwigsburg“ auf Facebook. Diese hat sich dem Tierschutz verschrieben und das, so Susanne Schröter: „24/7 an 365 Tagen im Jahr.“