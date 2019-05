Der Christdemokrat kann sich das Debakel auch nicht nur mit dem Aufschwung der Grünen erklären. Den habe man einkalkuliert. Zudem war man davon ausgegangen, dass Stimmen zur AfD abwandern würden, die dieses Mal in sechs statt drei Kreisen angetreten sei. Michael Schreiber weiß also noch nicht so recht, woran es gelegen hat, dass die Verluste für die CDU bei der Regionalwahl so gewaltig waren. „Es gibt Diskussionsbedarf“, sagt er.