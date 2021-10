Bottwartal-Marathon Startschuss für verändertes Event

Trotz Corona zieht der Bottwartal-Mara­thon erneut nicht nur Läufer aus der Region an. „80 Prozent der Teilnehmer dürften aus der Gegend kommen“, gibt Holger Bäßler einen Einblick. Die übrigen Starter haben sich aus Bayern, Hessen oder gar aus Nachbarstaaten wie den Niederlanden angekündigt. Unter den Läufern sind auch Leichtathleten des LAZ Ludwigsburg, die am 3. Oktober bei den baden-württembergischen Halbmarathon-Meisterschaften ums Podium gekämpft haben. „Die können also schon laufen“, sagt Holger Bäßler schmunzelnd.

Die Zuschauer Verhindern, dass es Besucher entlang der Strecken geben wird, kann das Organisationsteam nicht. „Wir bitten aber darum, dass, wenn welche kommen, diese sich coronakonform verhalten“, so Holger Bäßler. Die Strecken wurden schließlich auch extra raus aus den Städten und Gemeinden in die Natur verlegt, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Der MZ Run & Fun Day Während der Bottwartal-Marathon für die älteren Jugendlichen und Erwachsenen komplett am Sonntag über die Bühne geht, können Kindergartenkinder und Schüler eine Woche lang Laufkilometer sammeln. Am Sonntag um 9.45 Uhr fällt der Startschuss für den virtuellen MZ Run & Fun Day, der sonst immer samstags über die Bühne ging, was diesmal aber coronabedingt nicht möglich ist.

„Mehrere Kindergärten und Schulen hatten angefragt, wie es diesmal mit dem MZ Run & Fun Day aussieht. Daher gehe ich von einer guten Resonanz aus“, ist Holger Bäßler zuversichtlich. Abzuschätzen ist das aber kaum, da die Registrierung erst seit Kurzem möglich ist. Anmelden können sich Jungen und Mädchen ab dem Jahrgang 2018 bis auf den letzten Drücker am 23. Oktober. Es zählen alle Kilometer, die vom 17. bis 24. Oktober gelaufen und auf Vertrauensbasis eingereicht werden. „Wir wollten das so einfach wie möglich gestalten.“ Die Schule mit den meisten Kilometern erhält einen Preis. Unter allen Startern werden Gutscheine verlost.

Der Zeitplan

8 Uhr, Berg-Marathon

Vom Steppi-Kreisel geht’s Richtung Kleinbottwar und durch die Natur bis Oberstenfeld – und zurück.

9 Uhr, Zehn-Kilometer-Lauf

Vom Steppi-Kreisel führt die Strecke nach Murr und nach einer Schleife durch den Ort wieder zurück.

9.45 Uhr, MZ Run & Fun Day Startschuss für das einwöchige virtuelle Laufevent.

10 Uhr, Halbmarathon Vom Steppi-Kreisel geht’s über Klein- und Großbottwar nach Oberstenfeld und Gronau – und von dort auf selber Strecke wieder zurück.